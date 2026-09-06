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Viatura incendeia-se na saída da Via Rápida em Câmara de Lobos

Bombeiros voluntários foram mobilizados para o local

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Uma viatura incendiou-se, na manhã deste domingo, na saída da Via Rápida, em Câmara de Lobos - logo depois da Ponte dos Socorridos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para o local e já se encontram a combater as chamas.

Para já, são ainda escassas as informações sobre a ocorrência, desconhecendo-se as causas do incêndio e se haverá feridos.

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