Futebol madeirense junta-se ao 'Setembro Dourado' nas Supertaças
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A Associação de Futebol da Madeira (AFM) promoveu, no passado fim-de-semana, uma acção de sensibilização para o cancro pediátrico durante os jogos das Supertaças de Juniores, Juvenis e Iniciados, no Estádio de Câmara de Lobos.
A iniciativa, organizada em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, insere-se na campanha Setembro Dourado. Antes do início dos jogos, jogadores e árbitros juntaram-se à causa envergando laços e balões dourados, símbolo de apoio às crianças e famílias afectadas pela doença. Uma lona alusiva à campanha marcou ainda presença nas fotografias oficiais dos encontros.
A AFM procura reforçar a onda mobilizadora do futebol ao serviço de uma causa que toca particularmente as crianças e as suas famílias, reforçando o papel do desporto-rei na promoção da sensibilização, solidariedade e responsabilidade social perante todos os(as) madeirenses. AFM