Futebol madeirense junta-se ao 'Setembro Dourado' nas Supertaças

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) promoveu, no passado fim-de-semana, uma acção de sensibilização para o cancro pediátrico durante os jogos das Supertaças de Juniores, Juvenis e Iniciados, no Estádio de Câmara de Lobos.

A iniciativa, organizada em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, insere-se na campanha Setembro Dourado. Antes do início dos jogos, jogadores e árbitros juntaram-se à causa envergando laços e balões dourados, símbolo de apoio às crianças e famílias afectadas pela doença. Uma lona alusiva à campanha marcou ainda presença nas fotografias oficiais dos encontros.