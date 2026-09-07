Festival da Madeira permite “celebrar e vivenciar a identidade madeirense”

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas encerra, a 10 de Setembro, o Avenidas Hot Jazz – Festival de Jazz em Lisboa, seguindo-se a inauguração do Festival da Madeira, no Jardim do Arco do Cego (Metro Saldanha).

A sessão de encerramento do Festival de Jazz, em parceria com o Hot Clube de Portugal, tem a actuação de Guilherme Fradinho Quinteto, inserida no Festival da Madeira.

O Festival da Madeira, um evento que decorrerá diariamente até ao dia 20 de Setembro, das 12 às 23 horas, integra o programa das Comemorações dos 50 Anos das Autonomias.

“O Festival da Madeira pretende proporcionar aos visitantes uma oportunidade de conhecer, celebrar e vivenciar a identidade madeirense, através de uma programação dedicada à gastronomia, à cultura e ao artesanato da Região Autónoma da Madeira”. Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas – Lisboa, Daniel Gonçalves

Aberto a toda a comunidade, o evento será um espaço de encontro, partilha e valorização das tradições madeirenses, aproximando a cultura da Madeira dos lisboetas e de todos aqueles que visitam a cidade.

Citado na nota à imprensa, o presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas aponta que “a realização deste festival constitui uma oportunidade para celebrar a riqueza e a diversidade da cultura madeirense, promovendo simultaneamente o encontro entre comunidades e a valorização do património cultural português”.

Com esta programação, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas – Lisboa, reforça a aposta na Cultura, na Tradição e na Coesão Territorial enquanto instrumento de proximidade, participação e valorização da diversidade cultural portuguesa e convidando-se toda a comunidade a marcar presença no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa, e a participar nesta celebração da música, da cultura e das tradições das Ilhas da Madeira e Porto Santo.