Autoridades rodoviárias lançam campanha sobre uso de dispositivos de segurança

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira a campanha de segurança rodoviária "Cinto-me Vivo", que visa alertar para a importância do uso correto dos dispositivos de segurança.

A campanha, que se prolonga até à próxima segunda-feira, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, referem as autoridades, num comunicado conjunto.

Segundo as autoridades, a campanha visa alertar os condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre e corretamente o cinto de segurança, os sistemas de retenção para crianças e o capacete.

"Estes dispositivos reduzem o risco de morte e de lesões graves, mas só protegem eficazmente quando são adequados, estão homologados e são usados de forma correta", alertam na nota.

A ANSR, a GNR e a PSP lembram que, entre 2021 e 2024, 8.210 passageiros que viajavam no banco traseiro sem um sistema de retenção adequado foram vítimas de acidentes, dos quais 274 ficaram gravemente feridos e 69 morreram.

"Um sistema de retenção para crianças corretamente utilizado pode reduzir o risco de morte em cerca de 71% nos lactentes e 54% nas crianças entre 1 e 4 anos", referem.

Já o uso de capacete homologado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.

Esta é a nona campanha de sensibilização e de fiscalização no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026.

O PNF é desenvolvido anualmente pela ANSR, em articulação com a GNR e a PSP, com base nas recomendações europeias e no quadro estratégico Visão Zero 2030, que tem como objetivo eliminar as vítimas mortais nas estradas.