Sete 'patrimónios' da Madeira disputam final das 7 Maravilhas

Sete patrimónios da Madeira participam no próximo sábado na meia-final nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, que será transmitida pela TVI, a partir das 21h30, desde o Palácio Nacional de Sintra.

A Região estará representada pelo Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, pelo Teleférico da Rocha do Navio e pelas Casas de Colmo, em Santana, pela Igreja Matriz de São Jorge, pelo Mercado dos Lavradores, no Funchal, pela Casa das Mudas, na Calheta, e pelo Jardim Monte Palace Madeira.

Os candidatos foram apurados a 18 de Julho, na sequência da votação pública da fase regional do concurso, divulgada durante uma emissão especial da TVI realizada na Praça do Povo, no Funchal.

Cada património concorre numa categoria diferente. O Forte de Nossa Senhora do Amparo representa a Madeira em Castelos, o Teleférico da Rocha do Navio em Grandes Obras, as Casas de Colmo em História, a Igreja Matriz de São Jorge em Religião, o Mercado dos Lavradores em Século XX, a Casa das Mudas em Século XXI e o Jardim Monte Palace Madeira em Turismo.

A meia-final nacional reúne 49 candidatos, distribuídos por sete categorias, dos quais serão seleccionados 21 para a grande final, marcada para 12 de Setembro, também em Sintra. Nessa ocasião serão conhecidas as sete Novas 7 Maravilhas de Portugal.

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, considera que o apuramento dos sete candidatos constitui “um reconhecimento da riqueza, diversidade e autenticidade da Madeira” e uma oportunidade para aumentar a visibilidade nacional do património regional.

“Cada um destes lugares conta uma parte da nossa história, evidencia a capacidade de inovação dos madeirenses e reforça a atractividade do arquipélago junto de quem nos visita”, afirma o governante.

A votação estará aberta durante as emissões televisivas da meia-final e da final, podendo ser efectuada através de chamada telefónica ou da aplicação TVI Pass.

Na Madeira, a iniciativa conta com o patrocínio da Secretaria Regional de Economia, da INVEST MADEIRA e da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.