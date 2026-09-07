Albuquerque confirma salário mínimo de 1.050 euros e garante articulação com o CDS

Miguel Albuquerque confirmou hoje, à margem da entrega de seis habitaçoes no Porto Moniz a custos controlados, que o aumento do salário mínimo regional para 1.050 euros no próximo ano está articulado com o CDS-PP e enquadra-se nos compromissos assumidos entre os dois partidos para a actual legislatura.

Questionado sobre o anúncio feito pelo CDS-PP, o presidente do Governo Regional assegurou que a medida não constitui uma iniciativa isolada, mas uma decisão concertada no âmbito da coligação que sustenta o executivo madeirense.

“Está articulado, porque vai em conformidade com aquilo que tem sido o objectivo da legislatura”, afirmou Miguel Albuquerque.

O governante recordou que existe um entendimento político entre PSD e CDS-PP relativamente à evolução do salário mínimo regional, tanto no plano governativo como parlamentar.

“Nós estamos em consonância. Aliás, isso é um acordo que fizemos no quadro da legislatura, quer a nível parlamentar, quer a nível do Governo”, reforçou.

Segundo Miguel Albuquerque, o aumento agora apontado para 2027 dá continuidade à trajectória de valorização salarial definida pelo executivo. Depois do acréscimo aplicado este ano, está previsto um novo aumento de 75 euros, elevando o salário mínimo regional para os 1.050 euros.

O presidente do Governo Regional afastou qualquer divergência com o CDS-PP sobre esta matéria, sublinhando que o anúncio corresponde a uma orientação previamente acordada entre os parceiros da coligação.