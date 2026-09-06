Porto Santo e costa sul da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a costa sul da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo para tempo quente, estando em causa a persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso estará em vigor entre as 9 horas desta segunda-feira, 7 de Setembro, e as 18 horas de terça-feira, dia 8.