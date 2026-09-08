Turista sofre entorse na vereda da Ponta de São Lourenço

Um turista caiu e sofreu uma entorse quando caminhava pela vereda da Ponta de São Lourenço (PR8) e teve de ser socorrido e transportado por via marítima a partir do Cais do Sardinha, no término do percurso.

O alerta ao Serviço Regional da Protecção Civil foi dado pouco antes das 13 horas desta terça-feira. Para o local foram mobilizados uma ambulância e uma viatura de apoio dos Bombeiros Municipais de Machico, assim como uma equipa de salvamento marítimo do SANAS.

A vítima, um cidadão estrangeiro do sexo masculino, foi imobilizada e transportada numa lancha até à marina da Quinta do Lorde. Seguiu depois em auto-maca até ao serviço de urgência do Centro de Saúde de Machico onde ficou em observações.