Programas de saúde chegam a mais de 760 na Ponta do Sol

Mais de 760 residentes da Ponta do Sol já beneficiaram dos programas de saúde promovidos pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), num investimento que ultrapassa os 235 mil euros, segundo dados divulgados pelo organismo.

A maior parcela do montante foi canalizada para o Programa Kit Bebé. Foram aplicados 183 mil euros no apoio às famílias durante o primeiro ano de vida das crianças, o equivalente a cerca de 78% de todo o investimento contabilizado no concelho. O apoio destina-se a comparticipar despesas com produtos de higiene, vacinas e outros bens relacionados com o bem-estar dos bebés.

Seguem-se os programas destinados à saúde visual. O '+Visão Seniores', através do qual são comparticipados óculos graduados para a população mais velha, representou um investimento de 30 mil euros na Ponta do Sol.

Já através do '+Visão Crianças e Jovens' foram aplicados mais de 18 mil euros na prestação de cuidados de saúde visual aos menores residentes no concelho.

Na saúde oral, o Programa '+Sorriso' contabiliza um investimento de 3.152 euros, destinado à comparticipação de aparelhos ortodônticos de crianças e jovens.

Somados, os valores discriminados pelo IASAÚDE ascendem a, pelo menos, 234.152 euros, sendo que o Instituto aponta para um investimento global superior a 235 mil euros através dos diferentes programas de saúde.

A divulgação destes dados coincide com as comemorações do 525.º aniversário do concelho da Ponta do Sol. A propósito da efeméride, o IASAÚDE produziu também um vídeo institucional dedicado ao impacto destes apoios junto da população local.