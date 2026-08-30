Motociclista sofre fractura exposta em colisão nos Viveiros

Um motociclista ficou gravemente ferido, este domingo, na sequência de uma colisão que envolveu uma viatura ligeira e dois motociclos, na zona da descida para os Viveiros, no Funchal.

O alerta foi dado por volta das 12 horas. Na sequência do embate, um dos motociclos terá sido projectado, ficando imobilizado junto à faixa de rodagem. O respectivo condutor sofreu uma fractura exposta, lesão que motivou a mobilização da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

A vítima foi assistida no local pelas equipas de emergência, que procederam à estabilização do ferido antes do seu encaminhamento para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A ocorrência mobilizou uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, a EMIR, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários e uma segunda viatura da mesma corporação.

O acidente provocou constrangimentos à circulação rodoviária naquela zona, enquanto decorreram as operações de socorro e a remoção dos veículos envolvidos.

As circunstâncias da colisão não são, para já, conhecidas, devendo ser apuradas pelas autoridades policiais.