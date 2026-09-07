Turista francês sente-se mal durante mergulho no Garajau

Um turista francês, de 64 anos, sentiu-se mal, esta manhã, enquanto realizava mergulho com garrafa na praia do Garajau.

O homem encontrava-se a cerca de 18 metros de profundidade quando terá sentido o mal-estar. Durante a subida, acabou por ficar inconsciente, tendo sido posteriormente recuperado e assistido pelos meios de socorro.

No local estiveram seis elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a equipa médica da EMIR e a Polícia Marítima, que participaram na operação de socorro.

O turista recuperou a consciência e foi transportado para uma unidade hospitalar, onde deverá ser submetido a avaliação médica. Não é ainda conhecida a extensão dos ferimentos ou eventuais consequências do incidente.