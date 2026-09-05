Banda Fixe celebra 30 anos na Ponta do Sol

A Banda Fixe celebra hoje, sábado, 5 de Setembro, três décadas de carreira, com um concerto especial integrado nas Festas da Ponta do Sol. A actuação contará com convidados e algumas surpresas e será a primeira parte do concerto dos Quinta do Bill.

Trinta anos de música, histórias, palcos e encontros com o público são assinalados pela formação ponta-solense numa noite preparada para revisitar diferentes momentos do seu percurso e celebrar a ligação construída ao longo dos anos com o público madeirense.

"Trinta anos de música, histórias, palcos e encontros com o público merecem uma celebração à altura", sublinha Zé Abreu, vocalista da Banda Fixe, a propósito de uma actuação que foi preparada especificamente para assinalar a data.

O espectáculo contará com convidados especiais e momentos que a banda prefere manter em segredo até à noite do concerto. "As surpresas serão, aliás, uma das componentes desta celebração dos 30 anos", adianta o vocalista, deixando em aberto alguns dos momentos que serão apresentados em palco.

Três décadas de música

Para a Banda Fixe, o aniversário representa mais do que a passagem de uma data no calendário. É a oportunidade para recordar um percurso feito de música, amizade, dedicação e muitas horas de palco.

"Celebrar 30 anos é celebrar muito mais do que uma data. É recordar um caminho feito de música, amizade, dedicação e muitas horas passadas em cima dos palcos", destaca Zé Abreu.

Ao longo destas três décadas, a banda foi marcando presença em festas e eventos na Madeira, construindo uma relação próxima com o público. É precisamente essa ligação que estará no centro da comemoração desta noite na Ponta do Sol.

O concerto pretende, por isso, reunir diferentes momentos da história da Banda Fixe, recuperando temas e memórias de um percurso iniciado há 30 anos, mas também apresentar uma actuação pensada para a ocasião.

"Três décadas a fazer música" é, para os elementos da formação, uma história construída também com o público que acompanhou a banda ao longo dos anos. A celebração pretende ser, assim, uma forma de partilhar esse percurso com quem esteve presente nos diferentes momentos da carreira.

A presença de convidados especiais será outro dos elementos do espectáculo. Os nomes e os detalhes das participações são mantidos em reserva, numa opção que pretende preservar o efeito surpresa durante a actuação.

Primeira parte dos Quinta do Bill

A noite terá ainda um enquadramento especial na programação das Festas da Ponta do Sol. Depois da actuação da Banda Fixe, o palco recebe os Quinta do Bill, que encerram a noite musical.

Para a formação madeirense, ser a primeira parte do concerto constitui também uma oportunidade para assinalar os 30 anos perante um público mais alargado e num dos principais momentos da programação das festividades.

A Banda Fixe assume esta participação como uma forma de abrir uma noite que junta duas gerações e dois percursos distintos da música portuguesa. "A junção dos dois nomes no mesmo programa promete uma noite musical capaz de atravessar gerações", refere Zé Abreu.

O concerto dos Quinta do Bill dará continuidade à noite depois da celebração dos 30 anos da Banda Fixe, criando um programa com duas propostas musicais distintas.

Uma celebração junto do público

Mais do que assinalar três décadas de carreira, a Banda Fixe pretende que o concerto desta noite seja também um momento de encontro com o público que acompanhou a sua actividade.

"Depois de 30 anos de percurso, a banda pretende que a celebração seja feita em ambiente de festa, com aqueles que, ao longo dos anos, acompanharam e fizeram parte da sua história", explica o vocalista.

Entre temas que marcaram o percurso da formação, convidados especiais e momentos preparados especificamente para a comemoração, a actuação promete recuperar memórias das últimas três décadas e acrescentar novos momentos à história da banda.

As Festas da Ponta do Sol recebem, assim, uma noite em que a Banda Fixe assume o primeiro plano para celebrar 30 anos de carreira, antes de dar lugar aos Quinta do Bill.

Para Zé Abreu, o essencial é que a data seja partilhada com quem acompanhou a banda ao longo deste percurso. "Mais do que assinalar três décadas de carreira, o concerto pretende celebrar a relação construída com o público e a paixão pela música que continua a levar a banda aos palcos."

Hoje, na Ponta do Sol, a Banda Fixe celebra 30 anos de música com convidados, surpresas e uma actuação especialmente preparada para a ocasião, antes de os Quinta do Bill assumirem o palco.