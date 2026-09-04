Um vídeo publicado no TikTok por uma turista que afirma ter pago 20 euros por fruta no Mercado dos Lavradores, no Funchal, está a gerar reacções nas redes sociais. No vídeo, a visitante explica que apenas se apercebeu do valor no momento do pagamento e deixa um apelo para que exista maior regulação dos preços praticados naquele espaço.

“É o mercado mais conhecido do Funchal, onde os turistas vão, mas os preços são loucos”, denuncia a jovem turista, acrescentando que está desiludida porque pagou “imenso dinheiro” em algumas frutas.

Apesar de não divulgar no vídeo quantas peças de fruta adquiriu, deixa o aviso: "Nunca vão ao Mercado dos Lavradores. É uma armadilha para turista”.

Na caixa de comentários, multiplicam-se os testemunhos de utilizadores que dizem conhecer a situação. Vários afirmam que o Mercado dos Lavradores é um local onde alguns turistas acabam por pagar valores elevados pela fruta, recomendando alternativas como os mercados de Câmara de Lobos ou do Santo da Serra.

"O Mercado dos Lavradores sempre foi uma armadilha para turistas. Os madeirenses não fazem compras lá", escreveu um utilizador. Outro, que se identifica como residente na Madeira, afirmou sentir-se "envergonhado" com a forma como "alguns vendedores exploram descaradamente os turistas".

Outros internautas, contudo, consideram que a responsabilidade também cabe ao consumidor. Vários comentários sublinham que os preços devem ser confirmados antes da compra e que, caso o valor seja considerado excessivo, o cliente pode recusar a aquisição. "É responsabilidade do consumidor verificar o preço antes de comprar", refere uma utilizadora.

Entre as reacções há ainda quem sustente que o problema é conhecido "há décadas" e defenda uma maior intervenção das entidades competentes para evitar situações deste tipo e proteger a imagem do destino turístico.

Esta situação volta a colocar o Mercado dos Lavradores, um dos principais pontos turísticos da Madeira, no centro da discussão em torno dos preços praticados em algumas bancas de fruta.

Veja o vídeo