Turista sofre queda em vereda e operação de resgate vai durar várias horas

Um turista cazaque, com cerca de 30 anos, sofreu, esta tarde, uma queda numa vereda que dá acesso ao Pico Ruivo, obrigando a uma operação de resgate que se encontra em andamento e que vai durar várias horas.

O cidadão estrangeiro encontrava-se a fazer um percurso pedestre, sozinho, quando, pouco depois da hora do almoço, sofreu o acidente. Apesar de consciente, não conseguia sair do local pelos seus próprios meios, pelo que utilizou o seu telemóvel para pedir socorro através da linha 112, indicando as coordenadas do local onde se encontra.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados cerca das 15h00, tendo mobilizado para o local sete elementos e duas viaturas. O acesso ao local da queda faz-se a partir da Vereda dos Portais, que dá acesso ao Pico Ruivo, a partir da Fajã dos Cardos, na freguesia do Curral das Freiras. A operação será demorada, pois o percurso até ao local onde se encontra o turista pode levar até três horas e as condições meteorológicas não são as melhores.