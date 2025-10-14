 DNOTICIAS.PT
Turistas pagam 72 euros por frutas no Mercado dos Lavradores

Um grupo de turistas terá pago 72 euros por 'meia dúzia' de frutas no Mercado dos Lavradores. O vídeo foi publicado nas redes sociais há quatro dias e já conta com milhares de reacções e partilhas.

A página 'Flamanteshopp' partilhou que após ter adquirido um fruto delicioso, tâmaras, mangas e bananas o total foi 72 euros, o que deixou as turistas 'chocadas' com o valor pago. 

Esta não é a primeira vez que os preços praticados no Mercado dos Lavradores são criticados por turistas. 

