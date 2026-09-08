Esgoto contamina afluente da Ribeira de Santo António

Um derrame de águas residuais está a contaminar um afluente da Ribeira de Santo António, numa zona próxima da Igreja de Santo António, no Funchal, situação que representa um potencial problema ambiental e de saúde pública.

A denúncia chegou ao DIÁRIO através de um leitor e foi posteriormente confirmada no local pela nossa reportagem. Um tubo de esgoto proveniente do subsolo do Impasse 1 do Caminho da Igreja, situado entre a estação de serviço e o cruzamento com o Caminho de Santo António, encontra-se a libertar águas residuais directamente para um pequeno curso de água.

O esgoto encontra-se canalizado para uma caixa de derivação num terreno adjacente que terá esgotado a sua capacidade, drenando continuamente as águas residuais para aquele afluente da Ribeira de Santo António que é uma das principais linhas de água da ilha da Madeira, contribuindo para a propagação da contaminação ao longo da rede hidrográfica.

A descarga está a ocorrer num afluente da Ribeira de Santo António.

No local, a presença do tubo e o fluxo de águas residuais para o córrego são visíveis, assim com o odor a esgoto.

Além do impacto ambiental provocado pela introdução de águas residuais num meio natural, a situação levanta preocupações relacionadas com a saúde pública. Águas residuais podem transportar microrganismos patogénicos, matéria orgânica e outros contaminantes, pelo que a sua descarga sem tratamento adequado num curso de água constitui uma situação que deve corrigida pelas entidades competentes.