Duo Bandonica leva viagem musical à Ribeira Seca

O Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca recebe, no próximo dia 19 de Setembro, às 19 horas, o concerto do Duo Bandonica, integrado no projecto “Fala-me de Música”, uma iniciativa da ABM-Madeira que pretende aproximar a música do público através de espectáculos de entrada livre.

O Duo Bandonica junta a bandolinista madeirense Francisca Abreu e o acordeonista italiano Alessio Ferrari, dois músicos de diferentes origens que encontram no bandolim e no acordeão um espaço comum de diálogo e experimentação musical.

O concerto propõe uma viagem por diferentes geografias e tradições. O repertório percorre sonoridades de Itália, Áustria, Espanha, Argentina, Japão e Madeira, conjugando danças populares, romantismo e influências eruditas.

Mais do que apresentar repertórios de diferentes países, “Fala-me de Música” procura promover um encontro entre culturas, memórias e linguagens musicais, explorando as possibilidades criadas pela combinação entre o bandolim e o acordeão.

A actuação na Ribeira Seca insere-se numa aposta mais ampla da ABM-Madeira na acessibilidade cultural. O projecto prevê a realização de concertos de entrada livre em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, procurando levar esta oferta musical a diferentes públicos e territórios.

O espectáculo de 19 de Setembro tem entrada gratuita.

A ABM-Madeira é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa, Governo Regional da Madeira, Direcção-Geral das Artes, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Secretaria Regional de Educação. O DIÁRIO, o Portal das Artes e o Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca são parceiros deste projecto.