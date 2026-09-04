Centro Desportivo na Ribeira Brava abre-se à população na segunda-feira

O Centro Desportivo da Madeira, localizado na Ribeira Brava, vai estar aberto ao público em geral na próxima segunda-feira, data em que assinala 19 anos de existência. Uma nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas explica que este 'Open Day' "pretende aproximar ainda mais esta infraestrutura desportiva da população e proporcionar a todos a oportunidade de conhecer, experimentar e viver o Centro Desportivo".

A iniciativa convida famílias, atletas, jovens, praticantes das diversas modalidades, clubes e associações desportivas, bem como toda a comunidade, a descobrir as instalações e experimentar diferentes modalidades, através do acesso gratuito aos campos e áreas desportivas. O 'Open Day' pretende incentivar a prática de actividade física e desporto, promover estilos de vida mais activos e saudáveis e, simultaneamente, dar a conhecer a diversidade de modalidades e espaços disponíveis no Centro Desportivo da Madeira. A actividade procura também chegar a novos utilizadores, sobretudo àqueles que ainda não praticam desporto ou que pretendem experimentar uma nova modalidade.

Ao longo do dia, os participantes serão convidados a percorrer os diferentes espaços do Centro e a experimentar modalidades que, muitas vezes, não fazem parte das suas escolhas ou práticas habituais. A proposta passa por transformar o espaço num ponto de encontro da população, onde o desporto é vivido de forma acessível, informal e participativa.

O Centro Desportivo da Madeira, tutelado pela sociedade de desenvolvimento 'Ponta do Oeste', pretende reforçar cada vez mais a sua presença no dia a dia da população, afirmando-se como um espaço público aberto, dinâmico e acessível a todos. A presidente desta empresa pública, Élia Ribeiro, considera “fundamental abrir as infraestruturas públicas ao usufruto da população”. No caso específico do Centro Desportivo da Madeira, acha essencial “desmistificar a ideia de que a sua utilização é exclusiva para atletas de alta competição ou federados". "O Centro Desportivo é um espaço aberto a toda a comunidade, dinâmico e essencial para contribuir para o bem-estar da população, promovendo a prática desportiva, a saúde e estilos de vida mais activos”, sublinha.

Ao longo dos seus 19 anos de actividade, o Centro Desportivo da Madeira tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura desportiva que disponibiliza à população um conjunto diversificado de espaços e valências, entre os quais campos sintéticos, polidesportivo, campos de ténis e de padel, minigolfe, ciclovia, zona infantil e uma extensa área ajardinada.