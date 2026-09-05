Nininho leva o público ao rubro no MEO Sons do Mar

Nininho Vaz Maia já subiu ao palco do Parque de Santa Catarina, no Funchal, onde está a protagonizar um dos momentos mais aguardados da última noite do MEO Sons do Mar.

Conhecido pelo seu estilo inconfundível, que mistura flamenco, pop e sonoridades ciganas, o artista está a fazer a multidão cantar e dançar ao ritmo dos seus temas de maior sucesso.

Nininho Vaz Maia regressa assim em grande à Região, perante um Parque de Santa Catarina preenchido por fãs que acompanham de perto a actuação do artista.

A noite termina com a actuação do DJ Bibox.