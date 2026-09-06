FestiBrava leva hoje o folclore à Ribeira Brava

A frente-mar da Ribeira Brava será palco, hoje, do FestiBrava 2026, o festival de folclore que promete muita animação. O cortejo arranca quando forem 17h30 e as actuações dos grupos participantes têm início cerca de meia hora mais tarde.

Neste evento vão participar o Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava; o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária, vindo dos Açores; Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário; Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula; e Grupo Folclórico D. Nuno Álvares Pereira, de Matosinhos.

O cortejo, que junta cerca de 200 participantes, parte da sede da Casa do Povo, seguindo pela Rua do Visconde até à Frente Mar. As actuações serão junto ao Forte de São Bento.

Ainda hoje, atenção ao futebol, pois às 15 horas entre em campo a AD Camacha, para o encontro do Campeonato de Portugal frente ao Florgrade, no Estádio da Camacha.

Efemérides:

1522 - Chega ao porto de San Lucar, sul de Espanha, a única nau sobrevivente da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, iniciada em 1519.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Começa a primeira batalha do Marne.

1915 -- O exército britânico contrata o desenvolvimento do primeiro protótipo de tanque blindado.

1926 -- Nasce a artista plástica Menez, Maria Inês Ribeiro da Fonseca.

1951 - É assinado um acordo de Defesa entre Portugal e os Estados Unidos em que o Governo Português concede ao Governo dos Estados Unidos, em caso de guerra na qual estejam envolvidos durante a vigência do Tratado do Atlântico Norte, o uso de facilidades nos Açores conforme forem descritas nos arranjos técnicos a concluir pelos ministros da Defesa dos dois Governos.

1952 - Morre, com 83 anos, o general José Vicente de Freitas, presidente do Conselho de Ministros durante a ditadura militar resultante do Golpe de 28 de maio de 1926.

1965 - A Índia invade o Paquistão Ocidental e bombardeia a cidade de Lahore.

1968 -- Independência da Suazilândia.

1970 - Yasser Arafat é nomeado Chefe das forças palestinianas.

1972 -- Recomeçam os Jogos Olímpicos de Munique, Alemanha, depois do tributo aos 11 atletas israelitas mortos pelo comando Setembro Negro.

1976 - A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) é admitida na Liga Árabe.

1978 - Menachem Begin, de Israel, e Anwar Sadat, do Egito, iniciam as conversações de paz em Camp David, Estados Unidos.

1983 - Ataque da polícia chilena à manifestação de protesto ao ditador Augusto Pinochet causa a morte de 11 pessoas, ferimentos em 25 e a detenção de 200.

1985 - O cineasta Manoel de Oliveira é distinguido com o Leão de Ouro especial do Festival de Cinema de Veneza.

- A fadista Amália Rodrigues recebe o grau de Comendador das Artes e das Letras de França.

- Morre, com 67 anos, o bioquímico britânico Rodney Porter, Prémio Nobel da Medicina em 1972.

1989 - No Hospital D. Estefânia, em Lisboa, o cirurgião Gentil Martins e a sua equipa separa, com êxito, duas gémeas siamesas bebés, ligadas pelo abdómen.

1991 -- A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), de Mikhail Gorbachev, reconhece a independência das repúblicas bálticas, Estónia, Lituânia e Letónia.

- O nome da cidade de São Petersburgo, na Rússia, é restaurado.

1992 - Álvaro Cunhal confirma, na Festa do Avante, na Atalaia, Seixal, a passagem de testemunho a Carlos Carvalhas na liderança do PCP.

- Morre, com 81 anos, o dramaturgo e produtor norte-americano Henry Ephron.

1999 - A violência em Timor-Leste provoca a evacuação do primeiro contingente de funcionários das Nações Unidas (ONU), em Díli.

2004 -- Morre, com 58 anos, Luís Nunes de Almeida, presidente do Tribunal Constitucional.

2006 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, admite que o Governo teve conhecimento das informações da Eurocontrol sobre voos entre os Açores e Guantanamo, Cuba, onde os Estados Unidos mantêm prisioneiros suspeitos de terrorismo.

- O Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, reconhece, pela primeira vez, existirem prisões secretas da CIA espalhadas pelo mundo, onde os serviços secretos norte-americanos interrogaram importantes suspeitos de terrorismo.

- O Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, impõe o cumprimento do artigo 3 das Convenções de Genebra aos militares norte-americanos, que proíbe a tortura, no tratamento de "todos" os prisioneiros, "Todos os detidos devem ser tratados humanamente e de acordo com as leis norte-americanas, as leis da guerra".

2007 -- Morre, aos 71 anos, o tenor italiano Luciano Pavarotti.

2011 -- Morre, com 64 anos, Michael Hart, fundador do Project Gutenberg Literary Archive Foundation, a mais antiga biblioteca eletrónica do mundo, em Illinois, Estados Unidos.

2012 -- O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, anuncia um programa de "Transações Monetárias Diretas" para a aquisição de obrigações de países da zona euro no mercado secundário de dívida soberana, num montante "sem limites".

2015 - A Islândia qualifica-se pela primeira vez na sua história para a fase final do Europeu de futebol, ao empatar a zero na receção ao Cazaquistão, em encontro da oitava jornada do Grupo A.

- Morre, aos 81 anos, Miguel Pignatelli Queiroz, presidente do Partido Popular Monárquico entre 1996 e 2005.

2017 - Os resultados finais das eleições gerais de 23 de agosto em Angola confirmam João Manuel Gonçalves Lourenço como novo Presidente do país, com 61% dos votos alcançados pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

- O parlamento regional da Catalunha aprova em Barcelona a lei para convocar um referendo sobre independência em 01 de outubro com os votos dos deputados separatistas e na ausência dos constitucionalistas.

- A polícia brasileira informa que encontrou o equivalente a mais de 13,7 milhões de euros num apartamento, alegadamente usado pelo ex-ministro, Geddel Vieira Lima, do Governo do Presidente Michel Temer, em Salvador, a maior apreensão em dinheiro vivo no Brasil.

- O Irma, considerado o mais poderoso furacão no atlântico numa década, categoria 5, o máximo na escala de intensidade dos furacões, chega às Caraíbas e, ao longo de vários dias, mata 38 pessoas no Caribe e outras 36 nos Estados Unidos.

2018 - O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro, é esfaqueado durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

- Morre, com 82 anos, Burt Reynolds, ator, diretor e produtor de cinema norte-americano.

- Morre, aos 83 anos, Claudio Scimone, regente italiano, maestro honorário da Orquestra Gulbenkian, da Fundação Calouste Gulbenkian.

2019 - A Câmara dos Lordes, câmara alta do parlamento britânico, aprova o projeto de lei para impedir um 'Brexit' sem um acordo.

- Morre, aos 95 anos, Robert Mugabe, Presidente do Zimbabué durante 37 anos.

2020 - A seleção portuguesa de futebol de praia revalida o título de campeã europeia, ao bater a Suíça por 5-4, em encontro da quarta e última jornada da Superfinal da Liga Europeia de 2020, na Nazaré, Leiria.

2021 -- Morre, com 88 anos, o ator francês Jean-Paul Belmondo. Em 2016, recebeu o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Cinema de Veneza, em Itália.

- Morre, com 93 anos, Carlos Costa, ex-dirigente do Partido Comunista Português, membro do Secretariado do Comité Central do partido entre 1975 e 1990. Foi um dos protagonistas da célebre fuga do forte de Peniche, em que nove membros do partido, incluindo Álvaro Cunhal, escaparam da prisão de alta segurança.

- Morre, com 70 anos, a atriz Marília Costa. A carreira foi feita quase integralmente no Teatro Experimental de Cascais.

2022 - Morre, aos 82 anos, Just Jaeckin, cineasta e fotógrafo francês, realizou o filme erótico "Emmanuelle" com Sylvia Kristel, em 1974.

2025 - O filme "Father Mother Sister Brother", do norte-americano Jim Jarmusch, conquista o Leão de Ouro do 82.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, e "The Voice of Hind Rajab", da tunisina Kaouther ben Hania, sobre a Palestina, o Leão de Prata.

- Portugal sagra-se campeão da Europa de hóquei em patins pela 22.ª vez na história, ao vencer a França na final, por 4-1, em Paredes, Porto, recuperando um título que lhe escapava desde 2016.

- Morre, aos 81 anos, Rick Davies, músico britânico, um dos fundadores da banda britânica Supertramp, alcançaram êxito mundial no final da década de 1970 com o álbum "Breakfast in America", vencedor de dois prémios Grammy.