Estrada dos Salões na Ribeira Brava já tem 70% da obra concluída

As obras de construção da nova Estrada dos Salões, na Candelária, freguesia da Tabua, já atingiram 70% de execução, anunciou a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A empreitada representa um investimento municipal superior a 500 mil euros e prevê a criação de uma via com dois sentidos de circulação, com o objectivo de melhorar as condições de segurança e acessibilidade naquela zona.

Além da componente rodoviária, a intervenção inclui a instalação de redes de água potável, águas residuais e electricidade, bem como o reforço da rede de água de regadio.

A autarquia destaca ainda o impacto da obra no apoio à actividade agrícola local e na valorização da zona, considerando que a nova estrada poderá também criar condições para uma futura expansão urbanística na freguesia da Tabua.