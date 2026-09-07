Chega questiona segurança das condutas de regadio na Ribeira Brava

Roberto Gonçalves, eleito à Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava pelo Chega, denunciou, através de comunicado enviado esta segunda-feira à imprensa, as condições em que ficaram as condutas de água de regadio na Rua dos Dragoeiros, após uma intervenção que alterou o trajecto do sistema e instalou tampas de mudança do curso da água directamente na via pública.

Segundo o autarca, os agricultores queixam-se de que, para mudar o percurso da água, têm de se debruçar ou entrar na própria conduta, enquanto as tampas abertas ficam a obstruir a passagem de veículos, alias, uma situação que considera especialmente arriscada para os agricultores mais idosos.

Ora, Roberto Gonçalves exige que a Câmara Municipal explique publicamente os critérios que levaram à alteração do trajecto das condutas e avalie soluções alternativas mais seguras. Lembra ainda que, numa reunião realizada a 6 de Julho, a autarquia prometeu aos agricultores a aquisição de novas tampas, a encomendar em França, promessa que, dois meses depois, ainda está por cumprir.

O autarca do Chega pede um prazo concreto para a resolução do problema, com estruturas seguras, sem obstáculos à circulação e acessíveis a agricultores de todas as idades, criticando o que descreve como sucessivas reuniões sem resultados práticos.