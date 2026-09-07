Escola de Música da Banda Musical do Porto Santo recebe novos alunos

A Escola de Música da Banda Musical da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, está a receber novos alunos.

Esta iniciativa, conforme refere aquela entidade, pretende despertar nos mais jovens o gosto pela música e proporcionar-lhes a oportunidade de aprender a tocar um instrumento, constituindo uma excelente oportunidade para quem pretende iniciar a sua aprendizagem musical.

"A escola é gratuita e, além da aprendizagem musical, proporciona às crianças e jovens a possibilidade de crescer através da música, aprender a trabalhar em grupo e desenvolver valores como a responsabilidade, a disciplina, a amizade, a entreajuda e o respeito pelos outros".