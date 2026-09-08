Prémio procura projectos inovadores para mudar a Educação

Estão abertas até 11 de Outubro as candidaturas ao Prémio Inovação Social, que este ano procura projectos capazes de apresentar novas respostas aos desafios enfrentados pela Educação em Portugal.

Promovida pela Fundação Santander Portugal, a iniciativa distingue-se por procurar soluções que já tenham sido testadas e validadas no terreno, com potencial para crescer e aumentar o respectivo impacto. Podem concorrer organizações sociais, empresas e startups legalmente constituídas e com actividade em Portugal.

A edição de 2026 é dedicada ao “Futuro da Educação” e está alinhada com a Carta pelo Futuro da Educação, criada no âmbito da iniciativa Horizontes da Educação. Entre as áreas abrangidas encontram-se a aprendizagem ao longo da vida, as competências do futuro, a literacia, a educação para a sustentabilidade e a aproximação entre o sistema educativo e o mundo do trabalho.

O prémio disponibiliza um total de 20 mil euros aos três projectos vencedores. O primeiro classificado receberá 10 mil euros, enquanto o segundo e o terceiro terão direito a cinco mil euros cada. O apoio, contudo, não se limita ao financiamento. Os candidatos terão acesso a um programa de capacitação e os vencedores beneficiarão de mentoria especializada, através de uma rede de especialistas e parceiros ligados à inovação social.

“A educação enfrenta desafios que exigem novas respostas”, sustenta Inês Rocha de Gouveia, presidente da Fundação Santander Portugal, salientando que o objectivo passa por apoiar quem já desenvolve soluções no terreno e fornecer ferramentas que permitam aos projectos crescer e ampliar o seu impacto.

O Prémio Inovação Social existe desde 2022 e, segundo os dados da organização, já apoiou 50 projectos de impacto social, ambiental ou educativo, num investimento acumulado de 350 mil euros. Os vencedores são escolhidos pelos colaboradores do Santander Portugal entre os projectos que chegam à fase final.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Impact Hub Lisboa, que permite aproximar as organizações candidatas de uma rede ligada ao empreendedorismo e à inovação social.