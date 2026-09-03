Élia Ribeiro abre Ribeira Brava à AFM

Perante os constrangimentos provocados pela indisponibilidade do Campo Adelino Rodrigues, no antigo Ex-Liceu, a Associação de Futebol da Madeira (AFM) e as Sociedades de Desenvolvimento encontraram uma solução para assegurar a continuidade da actividade desportiva: o sintético do Centro Desportivo da Ribeira Brava será disponibilizado para acolher treinos e jogos durante o período das obras.

A solução resulta da articulação entre as diligências efectuadas por Rui Coelho, presidente da AFM e as Sociedades de Desenvolvimento e foi possível graças ao entendimento entre o Conselho de Administração e a AFM que encontraram uma resposta célere ao condicionamento provocado pela intervenção num dos recintos com maior utilização futebolística no Funchal.

O acordo permite que o sintético do Centro Desportivo da Ribeira Brava funcione como alternativa durante este período, acolhendo actividade que fica condicionada pela impossibilidade de utilização do Adelino Rodrigues.

A AFM enaltece a disponibilidade das Sociedades de Desenvolvimento e, em particular, de Élia Ribeiro, considerando que esta colaboração permitiu encontrar uma resposta concreta e em tempo útil.

A Associação destaca ainda a importância deste tipo de parceria institucional para ultrapassar constrangimentos e garantir condições para a continuidade da prática desportiva.

A Associação reconhece, por outro lado, que as obras no Campo Adelino Rodrigues são necessárias para garantir o adequado e seguro funcionamento do recinto, agradecendo ao Governo Regional a realização da intervenção.

Rui Coelho sublinha precisamente a importância de compatibilizar as duas necessidades, ou seja manter a actividade enquanto se concretiza uma obra considerada necessária.

“O objectivo é comum: ultrapassar esta situação, garantindo a continuidade da competição e, simultaneamente, a concretização de uma intervenção necessária para o futuro do Campo Adelino Rodrigues”, expressou ao DIÁRIO.

A AFM considera que a solução encontrada com as Sociedades de Desenvolvimento demonstra a importância da articulação entre entidades, permitindo minimizar os constrangimentos enquanto decorrem os trabalhos no recinto do antigo Ex-Liceu.