Sindicato acusa Governo Regional de excluir estrutura das negociações

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas acusa o Governo Regional de não ter promovido qualquer processo negocial com a estrutura sindical antes da greve dos Técnicos de Apoio à Infância, marcada para os dias 20 e 21 de Julho.

Técnicas de Apoio à Infância avançam para greve nos dias 20 e 21 de Julho As Técnicas de Apoio à Infância da Região Autónoma da Madeira vão cumprir dois dias de greve, a 20 e 21 de julho, numa paralisação convocada pelo SINTAP Madeira, que acusa a tutela de não cumprir os compromissos assumidos relativamente à valorização da carreira.

Em comunicado de imprensa, o sindicato afirma que "não chamou, não ouviu, não dialogou" e considera que foi excluído das discussões sobre os problemas que afectam estes trabalhadores. A estrutura sindical sustenta que esta atitude revela uma ausência de diálogo com quem acompanha diariamente a realidade dos serviços.

A greve mantém-se nos dois dias anunciados e o sindicato convocou uma concentração de protesto para segunda-feira, dia 20 de Julho, pelas 11 horas, junto à Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, na Rua Arriaga, no Funchal.

A organização sindical apela à participação dos Técnicos de Apoio à Infância e defende a necessidade de "respostas reais, compromissos firmes e soluções concretas".