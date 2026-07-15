Sindicato acusa Governo Regional de ignorar reivindicações dos Técnicos de Apoio à Infância
Trabalhadores mantêm greve marcada para os dias 20 e 21 de Julho
O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) explica que o Governo Regional da Madeira não promoveu qualquer reunião negocial sobre a carreira dos Técnicos de Apoio à Infância, mantendo-se, por isso, a greve convocada para os dias 20 e 21 de Julho.
Em comunicado, o sindicato esclarece que o Executivo madeirense "não solicitou qualquer reunião" com a estrutura sindical para discutir o processo negocial relativo à valorização da carreira destes profissionais.
"O Governo continua a ignorar os trabalhadores e as suas reivindicações, optando por desvalorizar quem diariamente assegura o funcionamento dos serviços nos seus locais de trabalho", sublinha.