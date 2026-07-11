Chega acusa Governo de abandonar os pescadores

O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o Governo Regional de ter abandonado os pescadores madeirenses, sustentando que o sector atravessa uma das fases mais difíceis das últimas décadas devido àquilo que considera ser uma gestão incompetente e a opções políticas prejudiciais para a actividade. As críticas constam do habitual comunicado diário enviado pelo parlamentar às 8h31.

Francisco Gomes considera que, enquanto decorrem iniciativas de promoção, como a Festa do Atum, continuam por resolver os principais problemas que afectam pescadores e armadores. Entre eles, aponta as reduzidas quotas de captura, os limites às descargas, a proibição da pesca do atum nas Selvagens, as avarias frequentes nos equipamentos das lotas e entrepostos, a falta de renovação da frota e alegadas perseguições a profissionais que criticam o executivo regional.

O deputado critica igualmente a organização do mercado de primeira venda do pescado, acusando o Governo Regional de favorecer interesses privados em detrimento da concorrência e dos pescadores.

Na nota, Francisco Gomes defende uma mudança profunda na gestão do sector, afirmando que as pescas só terão futuro com políticas diferentes e maior apoio aos profissionais da actividade.

O parlamentar conclui reafirmando que o Chega continuará a acompanhar e a denunciar aquilo que considera serem falhas na condução das políticas públicas para as pescas, assumindo-se como "a voz dos pescadores madeirenses".