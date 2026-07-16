“Cristiano Ronaldo? Talvez para jogar na Arábia Saudita ainda tenha nível, mas num Mundial…”

A prestação de Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo 2026 ainda continua e ser tema de debate. Em declarações ao Resenha do 9, na ESPN Brasil, Ronaldo, atacante brasileiro que brilhou no Barcelona e Real Madrid, não tem dúvidas que esta é a altura de CR7, aos 41 anos., ponderar colocar um ponto final na carreira.

“Normalmente o corpo avisa-te de que já não estás a dar conta. Eu acho que eles chegaram a esse momento de consenso entre eles e o corpo, tanto o Cristiano como o Neymar. A batalha do corpo é, realmente, uma batalha muito dura, muito dura de ser vencida. O Cristiano teve uma longevidade maior ainda, mas é assim, talvez para jogar na Arábia Saudita ainda tenha nível, mas para jogar num Campeonato do Mundo, percebemos que é muito mais difícil, o nível é muito mais elevado. Normalmente, o nosso corpo avisa.”