Victor Freitas destaca o distanciamento entre o Governo Regional e a República

As afirmações da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, sobre o problema dos exames nacionais, alegando que essa era uma questão nacional a que a Região era alheia, serviu de exemplo para Victor Freitas ilustrar o que considera ser um enorme distanciamento entre o governo regional e o governo da República.

O deputado socialista esperava que a governante defendesse os mais de e mil estudantes madeirenses que fizeram exames e garantisse, junto do governo central, que não seriam prejudicados.

Victor Freitas diz que este é mais um exemplo entre várias situações em que a Madeira tem sido prejudicada, esquecida e ignorada pelo governo de Luís Montenegro, como acontece na educação, no ambiente, nas verbas para habitação social ou nos transportes.

Entre as várias situações destaca a revisão da lei das finanças regionais, com uma proposta aprovada pro unanimidade no parlamento regional e que, protesta, será "adiada até 2029", uma vez que, ao nacional, o processo será demorado.