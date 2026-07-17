Ministro diz que alunos terão acesso 'online' às notas ainda hoje

O ministro da Educação disse hoje que os alunos terão acesso aos resultados dos exames nacionais do ensino secundário 'online', através da plataforma Inovar, onde habitualmente já têm acesso às notas internas.

"Os alunos já consultam as suas notas através de uma plataforma digital que as escolas têm e dessa forma hoje, mesmo sem a escola estar aberta, os diretores podem divulgar a nota do aluno e o aluno vê a nota na plataforma", afirmou Fernando Alexandre.

A informação sobre como serão divulgados os resultados dos exames nacionais foi clarificada pelo ministro durante uma entrevista à SIC Notícias, em que Fernando Alexandre explicou que, atualmente, já é possível aos alunos ter acesso à classificação sem necessidade de se deslocarem à escola para consultar a pauta.

Uma escola de Portimão, por exemplo, informou os encarregados de educação que as classificações dos exames serão publicadas na plataforma Inovar Consulta após serem disponibilizadas pelo Júri Nacional de Exames.

"As pautas só serão afixadas na segunda-feira, dia 20, durante a manhã", acrescenta a publicação do agrupamento Poeta António Aleixo.

No dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, só ao final da tarde, às 19:30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas.

Algumas escolas vão manter-se a funcionar até conseguirem divulgar os resultados, mas outras já informaram os encarregados de educação que as pautas só serão afixadas no sábado.

Perante a possibilidade de algumas escolas não comunicarem as notas hoje devido ao encerramento dos serviços, o ministro disse que iria responsabilizar os diretores caso tal se verifique e acrescentou que foi enviada às escolas uma orientação em que "apela a mais um esforço" para que "as classificações possam ser consultadas ainda hoje".

Na mesma entrevista, Fernando Alexandre garantiu que a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, inicialmente prevista para começar a 16 de julho e adiada para arrancar na terça-feira, "vai correr bem".

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados em papel, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério a adiar os prazos inicialmente previstos.

Ao longo de três semanas, os professores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das respostas e dificuldades na plataforma de classificação.

Reconhecendo que "muita coisa não correu bem", Fernando Alexandre adiantou que o processo será alvo de auditoria, mas sublinhou que as falhas identificadas já foram corrigidas "precisamente para que, na segunda fase, não se repitam".

Durante o processo, o Governo contratou uma consultora externa -- a Deloitte -- que prestou apoio técnico na resolução dos problemas informáticos identificados.

Segundo o ministro, o contrato abrange também a segunda fase dos exames nacionais.

O governante rejeitou ainda as críticas quanto à generalização do modelo de classificação digital, testado no ano passado apenas na prova de Filosofia, argumentando que as condições ideais "nunca estão todas reunidas".

"Temos uma visão para o Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Temos um plano que estamos a implementar", sublinhou, acrescentando que quem "estiver à espera que estejam reunidas todas as condições para fazer alguma coisa, nunca vai fazer nada na vida".

"Neste caso, não correu bem, mas corrigimos, vamos aprender com a experiência e é assim que se avança", acrescentou.