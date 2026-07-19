Prova de voleibol de praia na Calheta com participação de 62 atletas

A praia de Calheta foi hoje palco da quinta etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026, que contou com a participação de 62 atletas, formando 31 duplas, divididas pelos vários escalões competitivos, nomeadamente 8 duplas seniores masculinas, 8 duplas seniores femininas, 4 duplas sub-18 masculinas e 11 duplas sub-16 femininas.

A dupla Marta Mendes/Mariana Santos, venceu nos seniores femininos, após ter vencido a final frente à dupla Mariana Freitas/Maria Nóbrega por 2-0 (21-15; 21-19). Em terceiro lugar ficou a dupla Ana Casas/Diana Oliveira, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Beatriz Ferreira/Liliana Faria por 2-0 (21-13; 21-11).

A dupla Carlos Lezama/Pedro Vieira, ganhou nos seniores masculinos, após ter vencido a final frente à dupla José Roque/Vicente Freitas por 2-0 (21-13; 21-14). Em terceiro lugar ficou a dupla Guilherme Aguiar/Pedro Luís, que venceu o jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla José Melo/Marco Abreu 2-0 (21-16; 21-11).

A dupla Amélia Lagos/Constança Teixeira, venceu nos sub-16 femininos, após vitória na final frente à dupla Rafaela Valente/Vanessa Burgos Teixeira por 2-0 (21-16; 21-19). Em terceiro lugar ficaram Maria Silva/Marta Pereira, que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Ana Freitas/Maria Freitas por 2-1 (21-09; 17-21; 15-03).

A dupla Afonso Camacho/Matias Barros ganhou nos sub-18 masculinos, tendo vencido na final a dupla Rodrigo Cerqueira/Ricardo Fernandes por 2-0 (21-18; 21-15). Em terceiro lugar ficou a dupla Guilherme Ferreira/Santiago Quintal, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla André Freitas/Rafael Fernandes 2-1 (21-16; 15-21; 15-07).

Os vencedores do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 irão qualificar-se para a fase final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – Apuramento do Campeão Nacional, nas duplas seniores femininas e masculinas, que será realizada em Albufeira, na Praia dos Pescadores, de 14 a 16 de Agosto.