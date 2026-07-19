FAN Zone do DIÁRIO junta adeptos de Espanha e Argentina
Praça da Restauração enche-se de adeptos para acompanhar a grande final no ecrã gigante
A Praça da Restauração, onde está instalada a FAN Zone do DIÁRIO, está bem composta para acompanhar a final entre Espanha e Argentina. Desde cedo, vários adeptos foram chegando ao recinto para garantir lugar e viver o ambiente da decisão no ecrã gigante.
As cores das duas selecções dominam o espaço. De um lado, o vermelho e amarelo de Espanha, e do outro, o azul e branco da Argentina. Bandeiras, camisolas e cânticos dão ainda mais vida ao recinto, num ambiente de festa e saudável convívio entre os adeptos.
Do lado espanhol, o selecionador Luis de la Fuente apresenta exactamente o mesmo onze inicial que venceu a França, na meia final, por 0-2: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri , Dani Olmo, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
Do lado argentino, Lionel Scaloni apresenta três mexidas no onze inicial, face ao jogo com Inglaterra (1-2), na meia final: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristián Romero, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Alvarez, Nicolás González.