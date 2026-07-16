CDU acusa Governo Regional de não defender economia madeirense

A CDU acusou hoje o Governo Regional de falhar na defesa dos interesses da economia madeirense, apontando como exemplo a proibição da captura e comercialização do peixe gata, também conhecido por xara.

Numa iniciativa política realizada em Câmara de Lobos, o coordenador regional do partido, Edgar Silva, considerou que o executivo se "limitou a obedecer" à decisão da União Europeia, sem salvaguardar a especificidade da pesca na Madeira.

"O Governo Regional não tem sabido afirmar a especificidade desta economia que é própria de uma das zonas desta ilha atlântica. A União Europeia proibiu e o Governo Regional apenas obedeceu a ordens que atentam contra o interesse regional e que prejudicam a economia local", referiu aquele responsável, citado em comunicado.

Segundo o dirigente comunista, a captura da xara ocorre de forma acidental durante a pesca do peixe-espada-preto, sendo que os exemplares chegam à superfície já sem vida, pelo que a devolução ao mar "não protege a espécie".

A CDU sustenta que a comercialização deste peixe representava uma importante fonte de rendimento para mais de 200 famílias, sobretudo em Câmara de Lobos, e critica o Governo Regional por não ter negociado uma exceção para esta atividade nem procurado apoios europeus que compensassem os impactos económicos e sociais da proibição.