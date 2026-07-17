TAP cancela voo devido a problema eléctrico em aeronave no aeroporto da Madeira

A TAP decidiu cancelar o voo com destino a Lisboa depois de ter sido detectada uma avaria instantes antes da descolagem do aeroporto da Madeira, na madrugada desta sexta-feira.

O voo TP1696 foi cancelado e reagendado para amanhã, sábado, às 5h50, após uma espera de 7 horas, de acordo com as últimas informações transmitidas pela companhia. Os passageiros ainda chegaram a embarcar na aeronave, cuja partida estava agendada para as 4h05, mas após uma espera de 40 minutos a bordo, o comandante comunicou que tinha sido detectado um "problema eléctrico", o que obrigaria a fazer um compasso de espera.

Os passageiros regressaram ao terminal para que os técnicos procedessem à vistoria, no cumprimento do protocolo de segurança aeronáutica, e tentar reparar a avaria. Durante a espera, a companhia aérea distribuiu vouchers de alimentação aos passageiros enquanto aguardavam por indicações sobre a nova hora de embarque.

Como não foi possível corrigir a anomalia técnica atemnpadamente, a companhia aérea decidiu cncacelar o voo e reprogramá-lo para a madrugada de amanhã, procurando junto dos passageiros uma solução viável de modo a minorar os constrangimentos quer para o Lisboa como também para o destino final nos voos de ligação.