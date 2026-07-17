Mulher morre após cair quatro metros em Machico

Uma mulher com cerca de 60 anos perdeu a vida na tarde de ontem, na sequência de uma queda de aproximadamente quatro metros para um ribeiro, na zona dos Landeiros, no concelho de Machico.

O alerta para a ocorrência foi recebido cerca das 13 horas, levando à mobilização dos Bombeiros Municipais de Machico, que destacaram nove operacionais e quatro viaturas, entre as quais a Equipa de Resgate em Montanha, devido ao acesso difícil ao local onde a vítima se encontrava.

Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, a mulher já não apresentava sinais vitais quando foi alcançada, tendo o óbito sido confirmado no local.