REAGIR acusa Governo de esconder problemas da Madeira

O REAGIR acusa o Governo Regional de privilegiar a promoção da imagem da Madeira em detrimento da resolução dos principais problemas sociais, criticando o contraste entre os discursos de sucesso e a realidade vivida por muitos madeirenses.

Em comunicado, o movimento aponta as dificuldades no Serviço Regional de Saúde, nomeadamente a permanência de doentes com alta clínica nos hospitais por falta de respostas sociais, a pressão sobre os profissionais de saúde e a falta de articulação entre os sectores da Saúde e da Segurança Social.

O REAGIR alerta ainda para o aumento do custo de vida, a inflação, a perda de poder de compra das famílias e as dificuldades de acesso à habitação, considerando que estes problemas continuam sem resposta eficaz por parte do Executivo.

Na mesma nota, critica a utilização da Festa do Chão da Lagoa como palco de uma "narrativa de sucesso" que, diz, procura ocultar as dificuldades enfrentadas pela população, defendendo que prémios e campanhas de promoção turística não resolvem problemas estruturais.

O movimento sustenta que o Governo Regional deveria concentrar os seus esforços na saúde, habitação, acção social e apoio às famílias, em vez de apostar em projectos que considera de imagem, como novos campos de golfe, reiterando que a Madeira necessita de políticas públicas centradas na melhoria das condições de vida dos cidadãos.