Associação TVDE denuncia agressão a motorista na Achada do Teixeira

A Associação Nacional Movimento TVDE denunciou uma alegada agressão física a um motorista de transporte individual de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE), ocorrida ontem na Achada do Teixeira, no concelho de Santana.

Em comunicado, a associação manifesta o seu "mais profundo repúdio e indignação" pelo sucedido, referindo que o motorista sofreu uma luxação no ombro na sequência das agressões, tendo recebido assistência hospitalar. Segundo a mesma fonte, foi apresentada a respectiva queixa-crime e os alegados agressores, identificados pela associação como taxistas, já terão sido identificados pelas forças de segurança, aguardando-se o desenvolvimento do processo e o eventual apuramento de responsabilidades.

No mesmo comunicado, a Associação Nacional Movimento TVDE sustenta que este episódio reflecte uma realidade que considera preocupante, afirmando ter recebido diversas queixas de utilizadores sobre alegadas práticas de cobrança de preços excessivos na Achada do Teixeira. Segundo a associação, terão sido cobrados valores entre os 25 e os 35 euros por pessoa em alguns serviços de táxi.

A associação alega ainda que parte dos taxistas que operam naquele local não pertence ao concelho de Santana, acusando-os de exercer actividade fora da sua área geográfica de actuação e de recorrerem à intimidação para controlar o transporte de passageiros.