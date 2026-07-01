O empresário luso-americano Joseph Fernandes foi esta terça-feira homenageado, a título póstumo, com a Insígnia Autonómica de Valor, a mais alta distinção atribuída pela Região Autónoma da Madeira.

Natural do Arco da Calheta, onde nasceu a 12 de Março de 1923, foi reconhecido pelo seu percurso empresarial nos Estados Unidos e pela ligação permanente à Madeira e às comunidades emigrantes.

Por desejo expresso da família, a insígnia foi recebida pela presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça.

Joseph Fernandes emigrou ainda criança para os Estados Unidos com os pais, fixando-se em Norton, no estado de Massachusetts. Depois de participar na II Guerra Mundial e de se licenciar em Gestão de Empresas pela Boston University, assumiu os negócios da família e viria a criar a cadeia Fernandes Supermarkets, que chegou a contar com 37 lojas e mais de 2.700 trabalhadores nos estados de Massachusetts e Rhode Island.

Após vender o grupo empresarial, dedicou-se à comunicação social de língua portuguesa, liderando a empresa proprietária do Portuguese Times e do Portuguese Channel, meios de comunicação dirigidos às comunidades lusas da Nova Inglaterra. Ao longo de várias décadas manteve uma forte ligação à Madeira, tendo sido o primeiro representante dos Estados Unidos no Conselho das Comunidades Madeirenses e colaborado regularmente com o Governo Regional na aproximação da diáspora à Região.

Considerado uma das mais destacadas figuras da emigração madeirense nos Estados Unidos, Joseph Fernandes distinguiu-se também pela sua actividade filantrópica e pelo apoio à promoção das tradições madeirenses além-fronteiras. Faleceu em 2007, aos 84 anos, deixando um legado empresarial, comunitário e cultural que continua a ser reconhecido pela comunidade madeirense.

A cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses decorre no Centro de Congressos da Madeira, integrada nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Durante a sessão, serão atribuídas três Insígnias Autonómicas de Valor, seis Insígnias Autonómicas de Distinção e duas Insígnias Autonómicas de Bons Serviços.

Três distinguidos com a Insígnia Autonómica de Valor no Dia da Região O Governo Regional vai, também, agraciar seis pessoas com a Insígnia Autonómica de Distinção e outras duas com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços

Com estas distinções, o Governo Regional pretende reconhecer o mérito, o exemplo de vida, o serviço prestado à comunidade e o contributo destas personalidades para o desenvolvimento económico, social, cultural e institucional da Região.

Mas o programa comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses não se limita à tradicional cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses.

Dia da Região celebra-se com homenagens, distinções e concerto comemorativo A Madeira celebra esta quarta-feira, 1 de Julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, uma das datas mais marcantes do calendário regional, com um vasto programa de cerimónias oficiais que homenageia a autonomia política conquistada pelo arquipélago e reconhece o contributo de personalidades e instituições para o desenvolvimento da Região. As comemorações decorrem ao longo de todo o dia.

Pelas 18 horas, na Sé do Funchal, celebra-se uma missa solene e ‘Te Deum’, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O dia festivo termina com um concerto, às 21 horas, no Parque de Santa Catarina, pela Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção artística de Norberto Gomes, contando com a participação do maestro Luís Andrade, dos solistas Viktorija Miškūnaitė e Alberto Sousa, bem como de alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.