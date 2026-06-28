Exército do Iraque lança operação contra "figuras políticas" em Bagdade

As forças de segurança do Iraque foram mobilizadas hoje na Zona Verde, um enclave de segurança no centro de Bagdade que alberga as embaixada estrangeiras, numa operação contra "figuras políticas", disse um responsável.

A Zona Verde alberga diversas missões diplomáticas, instituições internacionais e gabinetes governamentais. Muitos altos funcionários e figuras políticas também residem lá.

Um oficial militar disse à agência de notícias France-Presse, que uma "operação teve como alvo várias figuras políticas em ligação com um caso de corrupção financeira, por ordem judicial", acrescentando que a operação envolveu forças antiterroristas e o exército.

Nenhum comunicado oficial foi divulgado até ao momento.

A fonte, que pediu para não ser identificada, não adiantou mais pormenores nem os nomes dos alegadamente detidos.

Imagens que circulam nos canais locais da plataforma de mensagens Telegram mostram soldados em veículos pesados, como tanques, dentro da Zona Verde, incluindo dentro de um complexo e, num caso, dentro de uma habitação.

Estas operações de grande escala visavam prender altos funcionários iraquianos, vários dos quais tinham os seus nomes a circular nos meios de comunicação locais.

O novo primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, prometeu combater a corrupção e a má gestão que assolam o Iraque há décadas.