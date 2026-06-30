Dia da Região celebra-se com homenagens, distinções e concerto comemorativo

A Madeira celebra esta quarta-feira, 1 de Julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, uma das datas mais marcantes do calendário regional, com um vasto programa de cerimónias oficiais que homenageia a autonomia política conquistada pelo arquipélago e reconhece o contributo de personalidades e instituições para o desenvolvimento da Região. As comemorações decorrem ao longo de todo o dia.

O programa oficial arranca às 09h20 com a tradicional Guarda de Honra, no Largo de Santo António da Mouraria, antecedendo a Sessão Solene Comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, marcada para as 09h30, na Assembleia Legislativa da Madeira. A sessão reúne as principais entidades regionais e constitui o momento central das celebrações institucionais, sendo igualmente palco das intervenções das principais figuras políticas da Região.

Já às 11h00, terá lugar a deposição de flores junto ao Monumento à Autonomia, onde o presidente do Governo Regional marcará presença.

Ao meio-dia, no Centro de Congressos da Madeira, decorrerá a cerimónia de imposição das Insígnias Honoríficas Madeirenses. A mais elevada distinção regional, a Insígnia Autonómica de Valor, será atribuída a Joseph Fernandes, a José de Jesus Barreto e ao coronel Ramiro Morna do Nascimento.

Além da Insígnia Autonómica de Valor, será, igualmente, atribuída a Insígnia Autonómica de Distinção a Carlos Pereira, empresário ligado ao sector dos inertes e antigo presidente do Club Sport Marítimo; a Maria Teresa Freitas Brazão, figura de referência da cultura madeirense e da gestão cultural pública; a David Caldeira Ferreira, engenheiro e gestor com um percurso de destaque nas áreas do planeamento, das finanças e do desenvolvimento económico; a Eugénia Maria, reconhecida intérprete do fado madeirense; a Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, pelo contributo para a promoção da Madeira como destino turístico; e a Francisco Antero Figueira, histórico dirigente cooperativo, agricultor e antigo deputado regional.

Já a Insígnia Autonómica de Bons Serviços será entregue a Luciano Homem de Gouveia, gestor e empresário ligado ao desenvolvimento turístico e empresarial da Madeira, e a José António Florença, trabalhador da área agropecuária que dedicou mais de quatro décadas ao sector agrícola regional.

As comemorações prosseguem às 18h00 com a Missa Solene e Te Deum, na Igreja da Sé.

Às 21h00, no Parque de Santa Catarina, as celebrações encerram com o tradicional Concerto Comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, que neste ano terá como convidados a soprano Viktorija Miškūnaitė, o tenor Alberto Sousa e o maestro Luís Andrade. O momento musical é de acesso livre para todo o público.

A abertura das portas está prevista para as 20 horas.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - 18h00 - 'AuxDefense 2026 –5.º Conferência Mundial sobre Materiais Avançados para a Defesa', organizada pela Universidade do Minho, Fibrenamics e Sciencentris e promovida pelo Ministério da Defesa Nacional começa esta quarta-feira no VidaMar Resort Hotel.. Esta é uma conferência internacional dedicada aos avanços científicos e tecnológicos em materiais avançados para aplicações de defesa, incluindo domínios terrestre, marítimo, aéreo e espacial.



20h00 - Oração pela Venezuela na Igreja do Colégio, presidida pelo bispo do Funchal

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Julho, Dia da Força Aérea, Dia das Bibliotecas e Dia da Região e das Comunidades Madeirenses:

1867-- Em Portugal, é assinado o decreto a abolir a pena de morte para crimes civis, através de carta de lei.

1882 - É inaugurada a rede telefónica do Porto com 19 assinantes.

1903 - Tem início a primeira Volta a França em bicicleta. O seu fundador é Henri Desgrange, jornalista do diário desportivo "L'Auto".

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Início da primeira batalha do Somme. Prolongar-se-á até 19 de novembro, causando centenas de milhar de mortos.

1922 - É inaugurado o Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, em Lisboa, com a revista Lua Nova.

1929 - Primeira aparição de Popeye, o marinheiro, figura de banco desenhada criada pelo norte-americano Elzie Crisler Segar.

1955 - Primeiro grande acidente na história da aviação portuguesa. Oito aviões a jato da Força Aérea Portuguesa despenham-se na Serra do Carvalho, a 12 quilómetros de Poiares.

1976 - São extintas as Casas de Câmbio. A atividade passa a ser desenvolvida pelas instituições de crédito nacionalizadas.

2001 - Circulação da moeda única europeia. Passam a ser em euros todos os cheques e talões emitidos pelas instituições financeiras.

2014 - O Banco Espírito Santo de Investimento anuncia que Ricardo Salgado renuncia ao cargo de presidente do conselho de administração do banco.

2015 - Depois de vários meses de rondas negociais, os líderes norte-americano e cubano, Barack Obama e Raul Castro, anunciam o restabelecimento das relações diplomáticas e a abertura de embaixadas nas capitais de cada país.

Pensamento do dia