'Jackpot' do Euromilhões sobe para 80 milhões de euros

Não houve totalistas no sorteio n.º 052/2026 do Euromilhões, realizado esta terça-feira, 30 de Junho, pelo que o jackpot volta a acumular. Em jogo, no próximo sorteio, estará um prémio de 80 milhões de euros.

Apesar de o primeiro prémio ter ficado por atribuir, foram registados dois vencedores do segundo prémio, cada um com direito a 268.526,74 euros, não havendo contemplados desta categoria em Portugal.

Já o terceiro prémio saiu a oito apostadores a nível europeu, um dos quais em Portugal, recebendo cada um 15.689,78 euros.

A chave vencedora do sorteio é composta pelos números 1, 8, 37, 44 e 48 e pelas estrelas 2 e 6.