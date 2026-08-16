A manchete da edição deste domingo, 16 de Agosto de 2026, destaca o valor das pensões na Região. Pensões acima da média nacional. A Madeira supera o País nas três principais modalidades de pensão e, no caso das pensões de velhice, o valor médio recebido pelos homens excede em quase 500 euros o das mulheres. A análise pode ser lida nas páginas 10 e 11.

Com chamada de destaque com foto na primeira página surge também Salão Nobre revela decoração centenária. O restauro da Câmara do Funchal permitiu recuperar elementos anteriores a 1901 e o espaço passa agora a estar aberto ao público. A notícia está na página 31.

Na rubrica dedicada às figuras da Autonomia, frisamos Do jornalismo ao poder que acompanha o percurso de José Manuel Rodrigues, que percorre quase três décadas de actividade política e recorda o papel decisivo do CDS no processo autonómico. Para ler na página 2.

Da Camacha ao sucesso em Jersey conta a história de Petra Felgueiras, de 25 anos, distinguida pelo percurso profissional desenvolvido nos serviços corporativos. Mais uma história na rubrica 'Geração do Futuro' que ocupa as páginas 6 e 7.

Por fim, Reembolsos bloqueados nos bilhetes só de ida é outro dos temas em destaque na primeira página, com desenvolvimento na página 3.

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