Fernando Daniel conquista público na Ribeira Brava

As Festas de São Pedro da Ribeira Brava voltaram, esta noite, a encher o centro da vila de música, animação e milhares de visitantes, numa noite marcada pelo concerto de Fernando Daniel, um dos artistas mais aguardados do cartaz deste ano.

O cantor subiu ao palco perante uma grande moldura humana e está a proporcionar um espectáculo repleto dos seus maiores êxitos, conquistando o público com a sua presença em palco e forte interacção com os fãs. Ao longo da actuação, não faltam momentos de emoção e entusiasmo, com centenas de pessoas a acompanharem as canções em coro.

O programa da noite começou com a actuação de Roberto Jardim, seguindo-se João Vinagre, que ajudaram a aquecer o ambiente antes do concerto principal. Após a actuação de Fernando Daniel, a animação continua pela madrugada com o Baile do Ste, promovido pelo Café do Teatro, e com o DJ Sil, na zona das barraquinhas, garantindo música e convívio até altas horas.

A noite fica ainda marcada pela transmissão do encontro entre Portugal e Colômbia, a contar para o Mundial de 2026, que com certeza reunirá muitos adeptos num ambiente de festa e apoio à selecção nacional.