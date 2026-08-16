Regata Porto Santo Line e jornada para Nacional e Marítimo marcam agenda deste domingo

A VIII Regata Porto Santo Line, que este domingo cumpre a segunda etapa entre o Porto Santo e a Madeira, é um dos principais acontecimentos da agenda regional, num dia que fica também marcado por dois jogos madeirenses na I Liga e por iniciativas culturais e comemorativas em diferentes concelhos.

A largada da segunda etapa da regata está prevista para as 12h00, na Baía do Porto Santo, dando início ao regresso das embarcações à Madeira. A prova, que liga as duas ilhas, constitui o principal destaque desportivo da agenda deste domingo.

No futebol, o Nacional recebe o Estoril Praia, às 15h30, no Estádio da Madeira, em jogo da I Liga. À mesma hora, a AD Camacha defronta o Salgueiros, no Estádio da Camacha, para o Campeonato de Portugal.

Mais tarde, às 20h30, é a vez do Marítimo entrar em campo. A equipa madeirense desloca-se ao Estádio Municipal de Famalicão para defrontar o Famalicão, também em partida da I Liga.

A agenda inclui ainda iniciativas de carácter institucional, cultural e religioso.

Às 15h30, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, preside às comemorações do XXVI aniversário da Associação de Compartes Ilha Autêntica. O programa começa às 14h00 com uma missa solene, seguindo-se, às 15h00, a inauguração da Escultura do Pastor. A sessão comemorativa está marcada para as 15h30, no salão paroquial da Ilha.

Em Santana, às 18h30, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, marca presença no concerto comemorativo dos 100 anos da Banda Filarmónica de Santana. O espectáculo realiza-se na Praça da Cidade de Santana e contará com a participação especial da artista Sofia Escobar.

O concerto integra a programação do Festival A'Norte, através da iniciativa 'Extra A'Norte', e é de entrada livre.

Entre a vela, o futebol e as comemorações culturais, a agenda de domingo concentra actividade em vários pontos da Região, com a segunda etapa da VIII Regata Porto Santo Line a abrir o programa desportivo do dia.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 16 de Agosto ao longo da História:

1777 - Guerra da Independência nos Estados Unidos. Os americanos vencem as forças britânicas na batalha de Bennington, Vermont.

1863 - É assinada a emancipação dos escravos, pelo Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Nos Estados do Sul, porém, os escravos só conheceriam a liberdade após a Guerra Civil, com a aprovação da 13.ª Emenda.

1867 - Nasce o poeta António Nobre, autor de "Só".

1888 - Morre, aos 57 anos, o químico e farmacêutico norte-americano John Pemberton, o inventor da Coca-Cola.

1896 - Crise financeira em Portugal. O Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana declararam-se insolventes.

- É descoberto ouro no Alasca. Começa a grande corrida de Klondike.

1900 - Morre, com 54 anos, o escritor, jurista e diplomata José Maria Eça de Queiroz.

Foto DR/Fundação Eça de Queirós

1908 - Nasce o escritor norte-americano William Maxwell Keepers, Jr., editor da revista New Yorker durante 40 anos (1936-1976), autor de "Até Logo, até amanhã".

1920 - Nasce o escritor norte-americano de origem alemã Charles Bukowski, autor de "Mulheres".

1956 - Reestruturação da Defesa, em Portugal. São criados o Estado Maior General das Forças Armadas e o Conselho Superior Militar.

- O Presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, boicota a primeira Conferência de Londres sobre o Canal do Suez.

1960 - O Reino Unido concede a independência ao Chipre. A Presidência é entregue a Michaíl Christodulu Mùskos, Arcebispo Makarios III.

1964 - O general Nguyen Khan assume a liderança do Vietname do Sul.

1968 - O ditador português Oliveira Salazar procede à última remodelação do Governo, antes de partir para férias, no forte de Santo António, no Estoril.

1969 - Confrontos de Londonderry, Irlanda do Norte. O Governo britânico aumenta os contingentes militares no território.

1977 - Morre, com 42 anos, o cantor norte-americano Elvis Presley, conhecido como o "Rei do Rock and Roll". Alguns dos seus sucessos: "Heartbreak Hotel" "Don't Be Cruel" e "Love Me Tender" (todos de 1956), "All Shook Up" (1957).

1983 - O líder da oposição do Zimbabué Joshua Nkomo regressa ao país.

1984 - Os Estados Unidos anunciam o pagamento de 1,6 milhões de dólares de compensação por danos causados durante a invasão de Granada em 1983.

1987- Último assassínio das FP-25. O agente da PJ Álvaro Militão é morto durante uma perseguição a três elementos da organização, em Lisboa.

1989 - O Solidariedade aprova a resolução que funda a coligação governamental polaca não-comunista. É o primeiro governo liberal num país do bloco do Leste.

1990 - Escalada para a Guerra do Golfo. O governo iraquiano reúne 4.000 cidadãos britânicos e 2.000 norte-americanos, residentes no Kuwait, em hotéis, para servirem de "escudos humanos", em caso de ataque.

1993 - Morre, aos 80 anos, o ator norte-americano, natural da Grã-Bretanha, Stewart Granger, galã inocente de "O Desconhecido do Norte-Expresso", de Alfred Hitchcock.

1994 - O Presidente da República, Mário Soares, veta três diplomas aprovados no Parlamento apenas com os votos do PSD: a lei de enquadramento do Serviço de Informação, a lei de controlo dos rendimentos dos políticos e a lei de imprensa.

1995 - Um avião comercial Concorde da companhia aérea Air France bate o recorde de circum-navegação aérea, em 32h 27m e 49s.

2002 - Estreia-se, no México, o filme "O Crime do Padre Amaro", do realizador Carlos Carrera, inspirado no romance de Eça de Queiroz.

2003 - É reposto o fornecimento de energia na América do Norte, dois dias depois da falha que afetou a costa Leste e o Sul do Canadá. A falta de manutenção das redes de distribuição, pelas concessionárias, esteve na origem do colapso.

- Morre, com 80 anos, Idi Amin Dada, ex-ditador do Uganda (1971-1979), na Arábia Saudita, onde estava exilado.

2004 - As casas com licença de utilização pedida ou emitida depois de 30 de Março de 2004 são obrigadas a ter um "Bilhete de Identidade" que resume as características do fogo, os promotores imobiliários têm de facultar aos compradores a Ficha Técnica da Habitação, documento que passa a ser obrigatório nas escrituras de compra de casa e contratos de financiamento bancário para compra de habitação.

2005 - É publicado o decreto-lei 134/2005, emitido pelo Ministério da Saúda, publicado no Diário da República nº. 156/2005, que possibilita a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias e em regime de preço de venda livre, em locais que tenham "registo prévio junto do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed), e sujeitos à respectiva fiscalização".

- Morre, aos 90 anos, assassinado, Roger Schutz, irmão Roger, de origem suíça, líder da comunidade ecuménica de Taizé, Borgonha, França, Prémio da Educação para a Paz da Unesco.

- Morrem os 161 ocupantes do avião McDonnell Douglas MD-82 da empresa colombiana West Caribbean Airways que se despenhou sobre Machiques (Venezuela), fronteiriça com a Colômbia. 52 passageiros eram franceses.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei Eleitoral para os Açores.

- O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, e o governo do movimento radical Hamas decidem iniciar negociações para formar um Governo de unidade nacional, com base num programa conjunto que inclua o reconhecimento implícito de Israel.

- O Governo libanês aprova o envio de forças militares para o sul do país. O exército israelita inicia a retirada, entregando o controlo à Força Interina das Nações Unidas para o Líbano.

- Morre, aos 93 anos, o general Alfredo Stroessner, antigo ditador do Paraguai entre 1954 e 1989.

2007 - É publicada em Diário da República a nova Lei de Avaliação do Ensino Superior, com vista a melhorar a qualidade do desempenho de universidades e politécnicos de acordo com as melhores práticas internacionais.

- Estados Unidos e Israel assinam um acordo que prevê a concessão a Telavive de 30 mil milhões de dólares de ajuda militar, durante a próxima década.

- Morre, com 83 anos, Max Roach, percussionista e compositor de jazz norte-americano, um dos pais do "bebop jazz" e do "hard-bop".

- Morre, aos 74 anos, Pierre Jourdan, ator, cenógrafo e realizador francês.

2008 - O líder da oposição do Zimbabué, Morgan Tsvangirai, aceita ser primeiro-ministro de um Governo de unidade nacional, cedendo a Presidência e o controlo das Forças Armadas ao atual Presidente, Robert Mugabe.

- O atleta Francis Obikwelu anuncia o fim da sua carreira de desportista, após ter sido eliminado nas meias-finais dos 100 metros dos Jogos Olímpicos Pequim2008, China, e pede desculpa aos portugueses pelo seu afastamento, foi sexto na segunda meia-final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Pequim.

- O nadador norte-americano Michael Phelps iguala o recorde de sete medalhas de ouro numa edição de Jogos Olímpicos alcançada pelo seu compatriota Mark Spitz, ao vencer os 100 metros mariposa de Pequim2008, China.

- Morre, aos 94 anos, o músico e compositor brasileiro Dorival Caymi. Tornou-se mundialmente conhecido quando a cantora luso-brasileira Carmen Miranda interpretou uma das suas músicas, "O que é que a baiana tem", em 1938.

2012 - Quarenta e quatro mineiros morrem, e outros 78 ficam feridos, quando a polícia abre fogo contra grevistas armados de catanas e paus num campo nas imediações de uma mina de platina em Marikana, no noroeste da África do Sul. São ainda detidas 259 pessoas.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano, Ricardo Patiño, anuncia em Quito que o Equador decidiu conceder asilo político ao fundador do "site" WikiLeaks, Julian Assange, refugiado há dois meses na sua embaixada em Londres, Inglaterra.

- Entra em vigor o testamento vital, decreto-lei 25/2012, emitido pela Assembleia da República e publicado no Diário da República nº. 136/2012, um documento que só é válido quando formalizado perante um notário e que permite, aos que assim desejarem, esclarecer que tratamentos querem ou não fazer em caso de doença que os impossibilite de manifestar então a sua vontade.

2014 - O realizador Pedro Costa conquista o Leopardo do Festival de Locarno 2014, na Suíça, para a Melhor Realização com o filme "Cavalo Dinheiro".

2016 - Morre, aos 100 anos, o brasileiro João Havelange, antigo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de 1974 a 1998.

2018 - A descodificação da sequência do genoma do trigo é publicada na revista Science, culminando uma investigação de 13 anos, que juntou mais de 200 cientistas de 73 instituições de 20 países, um consórcio, o International Wheat Genome Sequencing Consortium.

- Morre, aos 76 anos, Aretha Louise Franklin, cantora norte-americana considerada a "Rainha da Soul". Associadas ao seu nome ficam temas como, "Respect" "Chain of Fools" e "Natural Woman".

- Morre, com 49 anos, Elena Shushunova, ginasta russa, medalha de ouro no concurso geral dos Jogos Olímpicos de Seul1988, Coreia do Sul.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada pela maioria de esquerda, mas com reparos, nomeadamente a votação não ter sido a "ideal" por excluir o PSD.

- Morre, aos 84 anos, Alexandre Soares dos Santos, empresário, fundador e presidente do grupo Jerónimo Martins.

- Morre, com 86 anos, Richard Williams, ilustrador e animador canadiano, criador da personagem "Roger Rabbit" e "Jéssica Rabbit".

-Morre, aos 79 anos, o ator norte-americano Peter Henri Fonda.

2020 - Rui Costa (UAE Emirates) conquista, pela segunda vez, o título de campeão português de ciclismo de fundo, ao impor-se ao 'sprint' a Daniel Mestre (W52/FC Porto), nos campeonatos nacionais, em Paredes, Porto.

2023 - O Manchester City conquista pela primeira vez a Supertaça europeia de futebol, ao vencer o Sevilha, por 5-4, em Atenas, Grécia.

2024 - Morre, aos 93 anos, Álvaro Monjardino, advogado, social-democrata e antigo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), deputado à ALRAA na I e II legislaturas (pelo círculo eleitoral da Graciosa) e na III legislatura (pelo círculo eleitoral da Terceira), exerceu o cargo de ministro-adjunto do primeiro-ministro no IV Governo Constitucional, chefiado por Carlos Mota Pinto (1978-1979).

Foto Arquivo

2025 - Os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, reúnem-se no Alasca. Trump afirma que o fim do conflito na Ucrânia depende agora do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

- Morre, aos 78 anos, Joaquim Oliveira, empresário, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da SportTV.

- Morre, aos 84 anos, Fernando Cruz, antigo futebolista internacional, bicampeão europeu pelo Benfica.

Este é o ducentésimo vigésimo nono dia do ano. Faltam 137 dias para o termo de 2026.

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