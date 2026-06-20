Sociais-democratas homenageiam figuras do partido já desaparecidas

O PSD evocou hoje, no seu 43.º Congresso, várias figuras do partido já desaparecidas, entre elas o antigo fundador e militante número um, Francisco Ponto Balsemão, e os ex-ministros Miguel Macedo e Nuno Morais Sarmento.

Após o discurso do líder Luís Montenegro, o ecrã gigante do Velódromo de Sangalhos, no distrito de Aveiro, exibiu as personalidades do universo social-democrata falecidas desde o último congresso.

Além de Pinto Balsemão, Miguel Macedo e Morais Sarmento, a homenagem incluiu os antigos ministros Couto dos Santos, Álvaro Laborinho Lúcio e Carlos Brito, os antigos autarcas Fernando Melo e José Vitorino e ainda do estudante Gonçalo Oliveira, ex-líder da JSD de Lagoa.

A exibição da imagem dos militantes falecidos desde o último congresso terminou com a frase "Todos os dias caminhamos nos seus passos".

O 43.º Congresso Nacional do PSD começou às 10:52 de hoje no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, sob o lema da moção de estratégia do líder do partido, Luís Montenegro: "Trabalhar - Fazer Portugal Maior".