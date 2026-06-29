PSP procura condutor que atropelou criança no Campanário

Uma criança de 10 anos ficou ferida na sequência de um atropelamento ocorrido na noite de ontem na Estrada Comandante Camacho de Freitas, na zona do Campanário, concelho da Ribeira Brava.

Segundo confirmou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública ao DIÁRIO, a ocorrência registou-se por volta das 22h10, tendo o condutor do veículo envolvido colocado-se em fuga após o embate. A vítima, do sexo feminino, foi inicialmente transportada para o serviço de urgência da Ribeira Brava por um popular que presenciou a situação, tendo posteriormente sido encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde se encontra estável.

De acordo com a informação confirmada, a criança circulava acompanhada pela mãe no momento do atropelamento. A progenitora, em estado de choque, não conseguiu recolher quaisquer dados relativos à viatura responsável pela colisão.

A PSP encontra-se a desenvolver diligências no terreno, recolhendo elementos e testemunhos que possam permitir identificar o veículo e o respetivo condutor.

As autoridades apelam ainda a qualquer pessoa que disponha de informações relevantes sobre o acidente para contactar a Polícia de Segurança Pública.