EUA envolvem Departamento de Defesa no apoio imediato

O secretário de Estado norte-americano disse hoje que os Estados Unidos vão apoiar a Venezuela, destacando o papel do Departamento de Defesa no apoio às vítimas dos sismos.

Marco Rubio acrescentou que a resposta dos Estados Unidos face à tragédia vai ser significativa, rápida e eficaz.

O secretário de Estados norte-americano disse ainda aos jornalistas, numa visita ao Bahrein, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai desempenhar "um papel logístico importante" na ajuda de emergência à Venezuela.

Anteriormente, os Estados Unidos anunciaram o envio imediato de equipas de resgate e ajuda humanitária para a Venezuela.

A iniciativa norte-americana ocorreu numa altura em que os dois países estão a desenvolver relações, depois de as forças dos EUA terem capturado o ex-presidente Nicolás Maduro, atualmente preso nos Estados Unidos.

A República Popular da China, a Índia e a União Europeia também ofereceram assistência, assim como vários países latino-americanas, que manifestaram solidariedade.

Os dois sismos causaram pelo menos 164 mortos e dezenas de edifícios ruíram.

A zona mais atingida parece ser a região de La Guaira, a norte da capital, Caracas, onde fica situado o Aeroporto Internacional de Maiquetía, encerrado devido aos danos registados.

Na cidade costeira de Catia la Mar, vários edifícios também ruíram devido aos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5, respetivamente.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o dois sismos foram os mais fortes a atingir a Venezuela desde 1900.

O país de 30 milhões de habitantes regista atividade sísmica frequente.