Três distinguidos com a Insígnia Autonómica de Valor no Dia da Região

O Governo Regional vai homenagear, este ano, no âmbito das comemorações do Dia da Região, a 1 de Julho próximo, três personalidades que se destacaram, no entender do Executivo, pelo exemplo de dedicação e serviço à Madeira.

A mais elevada distinção regional, a Insígnia Autonómica de Valor, será atribuída a Joseph Fernandes, a José de Jesus Barreto e ao coronel Ramiro Morna do Nascimento, numa cerimónia que decorrerá, a partir das 12 horas, no Centro de Congressos da Madeira – Sala Azul.

Joseph Fernandes, empresário luso-americano natural do Arco da Calheta, reconhecido pelo sucesso empresarial alcançado nos Estados Unidos e pela permanente ligação à Madeira e às comunidades emigrantes, será distinguido a título póstumo.

José de Jesus Barreto destacou-se como empresário, com um papel determinante no desenvolvimento turístico da Região, nomeadamente na concretização do complexo turístico do Casino da Madeira e de alguns dos mais relevantes investimentos privados do século XX.

O Coronel Ramiro Morna do Nascimento, antigo militar e dirigente cívico e institucional, distingue-se por uma vida marcada pelo serviço público e dedicação à Madeira, bem como pelo seu envolvimento em diversas iniciativas de natureza social e comunitária.

Além da Insígnia Autonómica de Valor, será, igualmente, atribuída a Insígnia Autonómica de Distinção a Carlos Pereira, empresário ligado ao sector dos inertes e antigo presidente do Club Sport Marítimo; a Maria Teresa Freitas Brazão, figura de referência da cultura madeirense e da gestão cultural pública; a David Caldeira Ferreira, engenheiro e gestor com um percurso de destaque nas áreas do planeamento, das finanças e do desenvolvimento económico; a Eugénia Maria, reconhecida intérprete do fado madeirense; a Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, pelo contributo para a promoção da Madeira como destino turístico; e a Francisco Antero Figueira, histórico dirigente cooperativo, agricultor e antigo deputado regional.

A Insígnia Autonómica de Distinção será atribuída a Carlos Pereira, a Maria Teresa Freitas Brazão, a David Caldeira Ferreira, a Eugénia Maria, a Pedro Costa Ferreira e a Francisco Antero Figueira. , Fotos DR

Já a Insígnia Autonómica de Bons Serviços será entregue a Luciano Homem de Gouveia, gestor e empresário ligado ao desenvolvimento turístico e empresarial da Madeira, e a José António Florença, trabalhador da área agropecuária que dedicou mais de quatro décadas ao sector agrícola regional.

Com estas distinções, o Governo Regional pretende reconhecer o mérito, o exemplo de vida, o serviço prestado à comunidade e o contributo destas personalidades para o desenvolvimento económico, social, cultural e institucional da Região.

AInsígnia Autonómica de Bons Serviços será entregue a Luciano Homem de Gouveia e a José António Florença. , Fotos DR

Mas o programa comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses não se limita à tradicional cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses. Contempla, igualmente, uma missa solene e ‘Te Deum’, pelas 18 horas, na Sé do Funchal, pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O dia festivo termina com um concerto, às 21 horas, no Parque de Santa Catarina, pela Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção artística de Norberto Gomes, contando com a participação do maestro Luís Andrade, dos solistas Viktorija Miškūnaitė e Alberto Sousa, bem como de alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.