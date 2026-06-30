Equipa portuguesa localiza sobrevivente nos escombros de centro comercial em La Guaira

A Força Operacional Conjunta Portuguesa localizou, ontem, um sobrevivente sob os escombros de um centro comercial em Catia La Mar, no estado de La Guaira, uma das zonas mais atingidas pelos sismos que devastaram a Venezuela.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência Nacional, "a localização da vítima representa um sinal de esperança numa fase particularmente crítica das operações de busca e resgate em estruturas colapsadas, em que o tempo continua a ser o principal adversário das equipas no terreno".

"Desde a chegada à Venezuela, os operacionais portugueses têm trabalhado de forma ininterrupta, em articulação com as autoridades locais e outras equipas internacionais, concentrando esforços na identificação de possíveis sobreviventes em áreas de grande destruição", adianta ainda num comunicado emitido há poucos minutos.

A operação no centro comercial de Catia La Mar "mobilizou meios especializados da Força Operacional Conjunta Portuguesa, preparados para intervir em cenários de colapso urbano, onde a progressão é lenta, técnica e de elevado risco".

Cada avanço entre os destroços exige avaliação estrutural, escuta, estabilização de zonas instáveis e coordenação permanente entre os elementos de busca, salvamento e apoio médico.

A descoberta de sinais de vida sob os escombros reforçou a determinação da equipa portuguesa, que se mantém no local empenhada em criar condições para alcançar a vítima com segurança. Nestes cenários, a prioridade é proteger o sobrevivente, garantir a segurança dos operacionais e evitar movimentos que possam agravar o colapso das estruturas.

A FOCON mantém-se motivada e concentrada na missão, assumindo como princípio orientador que cada vida conta e que ninguém deve ser deixado para trás. A actuação portuguesa tem sido marcada por determinação, capacidade técnica e espírito de missão, num contexto de extrema exigência física e emocional.

Os operacionais continuam envolvidos em missões de busca e resgate em estruturas colapsadas, prestando apoio à Venezuela na sequência da catástrofe sísmica que atingiu o país e provocou destruição em larga escala, com particular impacto em zonas urbanas densamente povoadas.

A localização deste sobrevivente confirma que, apesar da passagem das horas, as operações de busca continuam a ser decisivas. Para as equipas no terreno, enquanto existir possibilidade de encontrar vida sob os escombros, o esforço mantém-se sem interrupções.